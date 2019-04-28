Синоптики рассказали, какая погода будет сегодня в Москве

В первой половине дня в столице возможны кратковременные дожди, ожидается до 13 градусов тепла.

Температура воздуха минувшей ночью в Москве резко упала и в связи с этим днём не превысит отметки в +11…+13 градусов тепла. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

По его словам, в первой половине дня возможны кратковременные дожди. В Подмосковье тем временем ожидается +9…+14 градусов тепла.

Ожидается также порывистый ветер скоростью 5–10 метров в секунду.

Ранее в Росгидрометцентре сообщали, что жителей столицы и Подмосковья в первые майские праздники ожидает прохладная, по сравнению с концом апреля, погода.