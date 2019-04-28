Атаковавший синагогу в Калифорнии вдохновился терактами в Новой Зеландии

Молодой человек также заявляет, что не является сторонником американского лидера Дональда Трампа из-за того, что он поддерживает Израиль.

На популярном у радикалов и экстремистов сайте за несколько часов до нападения было опубликовано письмо, подписанное подозреваемым в стрельбе в синагоге в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал NBC.

Письмо разместил пользователь JohnTEarnest, что совпадает с именем подозреваемого, 19-летнего Джона Эрнеста (John Earnest). В нём молодой человек пишет, что его "вдохновили" теракты в Новой Зеландии, которые устроили Роберт Боуэрс и Брентон Таррант. Послание также содержит множество антисемитских высказываний. Кроме того, автор письма заявляет, что не является сторонником американского лидера Дональда Трампа из-за того, что он поддерживает Израиль.

Напомним, что ранее преступник открыл огонь в синагоге города Поуэй, штат Калифорния. Один человек погиб, ещё двое получили ранения. Злоумышленник задержан, его допрашивает полиция.

Как сообщалось ранее, 27 октября прошлого года 46-летний Роберт Боуэрс открыл огонь в синагоге в Питтсбурге. Он был вооружён автоматом АК-47. Жертвами инцидента стали 11 человек. Злоумышленник сразу сдался полиции. Другой теракт произошёл в Новой Зеландии 15 марта этого года. Тогда огонь в двух мечетях Крайстчерча открыл 28-летний австралиец Брентон Таррант. При этом он вёл трансляцию своих действий в "Фейсбуке". Погибло 50 человек, столько же получили ранения.