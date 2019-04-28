В Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых в терактах

Отмечается, что братья скрывались в одном из обувных магазинов в районе Гампола.

Правоохранители задержали двух главных подозреваемых по делу о пасхальных взрывах в ряде городов Шри-Ланки, жертвами которых стали 253 человека. Об этом сообщила полиция.

#SriLanka UPDATE 1400H SLT



Sri Lanka Police release photos of 2 suspects caught over recent bomb explosions- Mohamed Saadik Abdul Haq & Mohamed Saahid Abdul Haq arrested in Nawalapitiya. #Lka pic.twitter.com/TL1e4uWLaM — MDWLive! News (@MDWLiveFeed) 28 апреля 2019 г.

Двух братьев задержали после поступления информации о том, что они прячутся в обувном магазине в районе Гампола. Водитель фургона, который привёз их в город, и хозяин магазина также были доставлены в полицию.

Как сообщал Лайф, в течение 21 апреля, в день католической Пасхи, в Шри-Ланке прогремела целая серия взрывов. Ответственность за теракты взяли на себя боевики ИГИЛ*. После атак были задержаны десятки человек и признаны террористическими две группировки — "Национальный таухид джамаат" и "Миллату ибрахим".

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.