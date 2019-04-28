Украинец во время ссоры случайно взорвал гранату в квартире

Мужчина погиб, его гражданская жена выжила. Полиция расследует причины случившегося.

В Киеве 44-летний мужчина случайно взорвал гранату прямо в квартире. Перед этим он поссорился с гражданской женой. В разгар скандала мужчина достал боеприпас и начал угрожать женщине. В этот момент прогремел взрыв, сообщает УНН.

По предварительной информации, причиной ссоры могли послужить дети женщины от первого брака.

В результате взрыва мужчина скончался на месте. Девушка в больнице с многочисленными ранениями. Детей в момент происшествия не было дома.

Ранее Лайф сообщал, что двое подростков в Запорожье подорвались на гранате.