Из-за наводнений в Индонезии погибло более 10 человек

Ещё восемь жителей страны пропали без вести. Около 12 тысяч эвакуированы из своих домов.

Более десяти человек погибло и ещё восемь пропали без вести из-за наводнений на индонезийском острове Суматра, сообщает The Staits Times.

После затяжных ливней больше всего пострадали населённые пункты в провинции Бенкулу. Повреждены здания, мосты и дороги. Эвакуировано около 12 тысяч человек.

At least 10 dead, thousands displaced after severe Indonesia floods



Read: https://t.co/Mo1Oqxmq9c pic.twitter.com/Dz9HdHoNxL — Times of India (@timesofindia) April 28, 2019

Местные власти опасаются, что ситуация ухудшится. По прогнозам синоптиков, дожди могут повториться уже на следующей неделе. Люди боятся оползней.

Но пока провинции угрожает другая катастрофа — в Бенкулу острая нехватка чистой воды. Индонезийские власти готовятся к вспышке кожных заболеваний.

Не так давно Лайф сообщал, что из-за наводнений погибло 70 жителей ЮАР.