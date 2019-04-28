На Урале испекли кулич весом в четыре тонны

Он состоит из 158 бисквитных блоков, его диаметр — пять метров, а высота — 75 сантиметров.

Сразу три кулинарных производства были задействованы, чтобы испечь рекордно большой кулич весом в 3796 килограммов в Екатеринбурге. На пасхальное лакомство ушло 22 тысячи яиц, 300 килограммов сливочного масла и 2 тонны муки. Покрыт кулич помадкой и глазурью весом в 482 килограмма, сообщает E1.ru

На куличе изображены достопримечательности города. Горожанам и гостям города предлагают не только посмотреть на кулич, но и попробовать его. Кондитеры собираются поделить его на 15–16 тысяч порций. Рекордный кулич зарегистрирован Международным агентством "Интеррекорд".

Сегодня Лайф приводил советы диетолога, как много можно съесть кулича на Пасху. А пару дней назад Лайф рассказывал, где можно будет приобрести кулич выгоднее всего.