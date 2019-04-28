Несколько человек погибли при падении машины в Дон

Тела двух мужчин, предположительно, унесло течением, их поиском занимаются спасатели.

Как минимум три человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в городе Константиновске Ростовской области.

Как стало известно Лайфу, водитель автомобиля Kia Spectra, в котором, предположительно, находилось пять человек, совершил манёвр — и автомобиль слетел в реку Дон.

На место аварии прибыли сотрудники полиции, пожарные, спасатели и скорая помощь. Автомобиль достали при помощи крана. На заднем сиденье обнаружены тела трёх женщин — Елены Б., Александры И., Алевтины Ш.

Кроме того, в машине обнаружили документы на двух мужчин: Сергея П. и, предположительно, его сына Андрея. По словам очевидцев, именно последний мог находиться за рулём иномарки.

Поиском пропавших мужчин занимаются спасатели. Не исключено, что их тела унесло течением.