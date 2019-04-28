На Украине после коррупционных скандалов решили ликвидировать "Укроборонпром"

Вместо него создадут отдельный государственный орган с расширенными полномочиями.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил упразднить государственный концерн "Укроборонпром".

— Будет создан отдельный государственный орган с расширенными полномочиями, которому будут подчинены предприятия — участники концерна, — сообщается на сайте СНБО.

Верховная рада 24 апреля утвердила соответствующий законопроект. Среди причин ликвидации концерна и его предприятий назвали его неэффективность, которая влечёт за собой инвестиционную непривлекательность, превышение должностных полномочий сотрудниками и проблемы с поставкой оружия для армии.

Как ранее сообщал Лайф, журналисты издания Bihus.info опубликовали материалы о коррупционных схемах в оборонном комплексе Незалежной. В частности, журналисты сообщили о причастности людей из ближнего круга Порошенко (и.о. первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и гендиректора "Укроборонпрома" Павла Букина) к хищению 250 млн гривен (более 9 млн долларов) через покупку деталей для заводов ВПК Украины. При этом часть этих комплектующих якобы покупалась через подставные фирмы в России.

После опубликования материала в Верховной раде призвали не только объявить президенту Украины Петру Порошенко импичмент, но и расстрелять его за госизмену.