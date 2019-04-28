В ядовитом озере на Кипре нашли чемодан с останками жертв маньяка

На данный момент известно о семи жертвах, но не исключено, что их могло быть намного больше.

Полицейские на Кипре обнаружили в ядовитом озере Коккинопезоула чемодан с останками женщин и девочек. Как сообщает Sky News, о местонахождении рассказал местный военнослужащий — 35-летний офицер Никос Метаксас, признавшийся в убийстве.

Жертвами маньяка стали пять женщин и две девочки. Все они были иностранками. С ними мужчина знакомился через Интернет. В полиции не исключают, что число погибших могло быть больше. По крайней мере, правоохранители располагают информацией о том, что за последние четыре года на Кипре бесследно исчезли 22 филиппинки. Следователи выясняют, имели ли они страницы на сайтах знакомств.

Отмечается, что возможных жертв ищут и в Греции, поскольку подозреваемый находился там на военной службе с апреля по май 2018 года.

Озеро, образовавшееся на месте заброшенной шахты медного рудника, токсично из-за высокого содержания кислот и имеет ярко-красный цвет. Чтобы спуститься за чемоданом, водолаз использовал костюм с повышенной защитой.

Правоохранители называют Метаксаса первым в истории острова серийным убийцей.