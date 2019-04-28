В США поступили новые жалобы на Boeing 737 MAX

С ними обратились несколько сотрудников Федерального управления гражданской авиации, а также бывшие и нынешние сотрудники Boeing.

Почти десять жалоб поступило к американским властям на самолёты Boeing 737 MAX. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Отмечается, что к следователям Комитета по транспорту обратились несколько сотрудников Федерального управления гражданской авиации США, а также бывшие и нынешние сотрудники компании Boeing.

Только часть жалоб касается работы систем, которые могли привести к двум страшным катастрофам. Предмет других обращений не раскрывается.

В марте 2019 года Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines со 157 людьми на борту потерпел крушение. В ноябре 2018 года такой же пассажирский борт рухнул в Индонезии, трагедия унесла 189 жизней.

Ранее Лайф сообщал, что американский президент Дональд Трамп посоветовал компании переименовать Boeing в "проблемный" 737 MAX.