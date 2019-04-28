Эксперты назвали самые популярные направления на майские праздники

При этом доля пенсионеров увеличилась по сравнению с прошлым годом и составила 12% от общего числа путешественников.

Большинство пенсионеров планируют провести майские праздники в Санкт-Петербурге, семьи выбрали Сочи, а молодёжь — оба города, сообщает UFS.Travel.

Эксперты сервиса изучили, в каком городе на майских праздниках будут отдыхать пенсионеры, семьи и молодёжь.

Большинство путешественников старше 55 лет планируют провести праздники в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Симферополе.

Наиболее популярными зарубежными городами оказались Прага, Хельсинки и Тель-Авив. Согласно данным исследователей, доля пенсионеров составила 12% от общего числа всех путешественников и увеличилась по сравнению с прошлым годом.

Семьи чаще всего выбирают Сочи для отдыха на море, а также отправляются в Тбилиси и Стамбул.

Среди молодёжи наиболее популярными местами оказались Сочи, Санкт-Петербург. В столицу России планируют поехать молодые люди из Казани, Воронежа и Калининграда.

Отмечается, что около 40% молодых людей запланировали путешествия на майские праздники ещё в феврале. Остальные покупали билеты примерно за три недели до желаемой даты поездки.

Ранее синоптики рассказали москвичам и жителям Московской области о погоде на первые майские праздники.