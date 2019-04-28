На Урале из-за снегопада на трассе застрял автобус со школьниками

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На Урале из-за снегопада на трассе застрял автобус со школьниками

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Фото: © VK/[ТЕ] Типичный Екатеринбург

Дети находятся в транспортном средстве более трёх часов без еды и воды, водитель не может предпринять никаких мер.

На Серовском тракте в Свердловской области из-за снегопада образовалась пробка. На дороге застрял автобус с первоклассниками из Екатеринбурга, сообщает "Типичный Екатеринбург" со ссылкой на Е1.

За три часа продвинулись на 10 километров, дети плачут по телефону. Ночь уже, хотят кушать. Ребёнок боится, что останутся ночевать на трассе. Не знаем уже, куда звонить, — приводит издание слова одного из родителей.

Уточняется, что с детьми находятся два учителя и экскурсовод.

Ранее власти Свердловской области объявили об ограничениях междугородных перевозок в связи с непогодой.

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