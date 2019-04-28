На Урале из-за снегопада на трассе застрял автобус со школьниками

Дети находятся в транспортном средстве более трёх часов без еды и воды, водитель не может предпринять никаких мер.

На Серовском тракте в Свердловской области из-за снегопада образовалась пробка. На дороге застрял автобус с первоклассниками из Екатеринбурга, сообщает "Типичный Екатеринбург" со ссылкой на Е1.

— За три часа продвинулись на 10 километров, дети плачут по телефону. Ночь уже, хотят кушать. Ребёнок боится, что останутся ночевать на трассе. Не знаем уже, куда звонить, — приводит издание слова одного из родителей.

Уточняется, что с детьми находятся два учителя и экскурсовод.

Ранее власти Свердловской области объявили об ограничениях междугородных перевозок в связи с непогодой.