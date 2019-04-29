Стало известно, за что Неймар ударил болельщика после матча

Когда бразилец проходил через трибуны после окончания игры, он услышал от футбольного фаната несколько неприятных реплик о себе и коллегах.

Нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" бразилец Неймар ударил болельщика после проигрыша в матче с "Ренном" за то, что он оскорблял его товарищей по команде.

После окончания матча, который завершился поражением команды Неймара в серии пенальти со счётом 5:6, они с товарищами покидали стадион. Путь пролегал через трибуну, на которой были болельщики команды соперника. Один из них "приветствовал" каждого, кто поднимался.

Голкипера Джанлуиджи Буффона он назвал умственно отсталым, проходящего Лейвина Курзава он попросил не пожимать ему руку, Марко Верратти обозвал расистом. Когда мимо проходил уже Неймар, ему посоветовали пойти учиться играть в футбол, после чего и произошла непродолжительная потасовка.

Этот инцидент не остался незамеченным футбольной общественностью, многие болельщики встали на защиту форварда, которого спровоцировал "идиот с трибун", но и с Неймара вину никто не снимает, хотя он уже извинился за случившееся и признал свою неправоту.