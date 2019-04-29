Стало известно, какая техника будет на Параде Победы

В колонне представят и новинки российского вооружения — танки "Армата", и боевые машины "Терминатор".

В Минобороны России рассказали, какая техника и в каком порядке будет на Красной площади на параде в честь 74-летия победы в Великой Отечественной войне. Информация опубликована в газете ВС "Красная звезда".

Как и ранее, колонну возглавит танк Т-34-85, затем пройдут четыре защищённые машины "Тигр-М", три "Тигра-М" с боевыми модулями "Арбалет", три "Корнета-Д1" и три машины "Тайфун-К 4х4".

После по Красной площади проедет один БТР-82 и по шесть боевых машин пехоты "Курганец" и БМП-3. Затем будут продемонстрированы танки "Армата" и боевые машины поддержки танков "Терминатор" — новинки обороны России.

Далее в колонне пройдут танки Т-72Б3, снабжённые комплектом динамической защиты, боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортёры БТР-МДМ.

После этого по площади проедет самоходная артиллерия "Мста-С", сопровождаемая БТР-82А. Затем — самоходные ракетные установки "Искандер-И" вместе с БТР-82А. После них будут идти четыре реактивные системы залпового огня "Смерч" и противовоздушная оборона "Тор-М2" и "Бук-М2", "Панцири-М" и С-400.

Кроме того, на параде представят защищённые машины "Тайфун-У" и "Тайфун-К", автомобили "Тигр", "Патруль" и "Урал" и три пусковые установки ракетных комплексов "Ярс". Колонну замкнёт БТР "Бумеранг".

По сообщению Минобороны, после парада техники при наличии хорошей погоды будет продемонстрирована авиация Воздушно-космических сил.

Воздушный парад возглавит самый большой в мире транспортный вертолёт Ми-26 в сопровождении четырёх Ми-8. Далее пролетят вертолёты Ми-28Н, Ка-52, Ми-24 и самолёт радиолокационного обнаружения А-50У с тремя Ил-76МД.

Затем по Красной площади пролетят Су-24М и МиГ-29СМТ, Ту-95МС и самолёт-заправщик Ил-78.

Парадная техника прибыла в Москву 20 апреля. По традиции, колонна пройдёт по Красной площади в День Победы.