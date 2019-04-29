В России появится база злостных нарушителей ПДД

Предлагается запретить им устраиваться на работу в сфере пассажирских перевозок.

ГИБДД в ближайшем будущем планирует создать единую базу данных злостных нарушителей, имеющих множество неоплаченных штрафов и лишавшихся права управления автомобилем. Об этом "Известиям" рассказал начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Роман Мишуров.

— Наше ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит компаниям проверять соискателей на злостные нарушения и лишение прав. В базу данных будут внесены сведения обо всех нарушителях — как россиянах, так и иностранцах, — сказал он.

По словам Мишурова, вместе с этим решаются вопросы о введении запрета на работу в сфере пассажирских перевозок для лиц, входящих в число злостных нарушителей, а также тех, кто лишался водительского удостоверения.

Также на рассмотрение правительства был внесён законопроект, обязывающий иностранцев с видом на жительство в РФ пересдавать экзамены и получать российские удостоверения. Аналогичная процедура предусмотрена для россиян, имеющих гражданство другого государства. По выданным не в России правам управлять автомобилем можно будет только первые 180 дней пребывания в стране.

Ранее Лайф сообщал, что в ГИБДД предложили снизить максимальную скорость при перевозке детей.