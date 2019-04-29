Девушки-приставы из Иркутска перепели песню Kazka, посвятив её должникам — видео

Иркутские судебные приставы решили достучаться до должников через видеоклип. Они переписали известную песню "Плакала" украинской группы Kazka и сняли видео. По аналогии с украинским хитом в нём только женщины. На видеоролик обратил внимание паблик "Я живу в Иркутске".
— Арест счетов, машин, квартир, пошли торги. Разные способы розыска знаем мы. Долги, долги плати, плати не жди, когда придут к тебе судебные приставы… Оплачивай счета своевременно, — поётся в песне.
Клип "Плати" набрал уже больше пяти тысяч просмотров. Многие пользователи социальных сетей реагируют на видео негативно. Пишут, что вместо исполнения своих профессиональных обязанностей приставы развлекаются.
— Они бы лучше работать научились... Чем клипы снимать... А то уже год пытаюсь добиться от приставов суммы долга по алиментам... И ничего... — пишет Виктория Мартынюк.
Однако среди комментариев к видеоролику встречаются и такие:
— Хорошая песня. Всё правильно, долги надо уплачивать, — пишет Ильгизар Ибатуллин.
Заметим, российские приставы далеко не первый раз что-то выдумывают для привлечения внимания россиян к уплате долгов. Лайф рассказывал, как в Ярославской области судебные исполнители продавали куличи с напоминаниями о долгах.
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