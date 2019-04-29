Девушки-приставы из Иркутска перепели песню Kazka, посвятив её должникам — видео

У ролика уже больше пяти тысяч просмотров. Многие пользователи соцсетей реагируют на творчество судебных исполнителей негативно.

Иркутские судебные приставы решили достучаться до должников через видеоклип. Они переписали известную песню "Плакала" украинской группы Kazka и сняли видео. По аналогии с украинским хитом в нём только женщины. На видеоролик обратил внимание паблик "Я живу в Иркутске".

— Арест счетов, машин, квартир, пошли торги. Разные способы розыска знаем мы. Долги, долги плати, плати не жди, когда придут к тебе судебные приставы… Оплачивай счета своевременно, — поётся в песне.

Клип "Плати" набрал уже больше пяти тысяч просмотров. Многие пользователи социальных сетей реагируют на видео негативно. Пишут, что вместо исполнения своих профессиональных обязанностей приставы развлекаются.

— Они бы лучше работать научились... Чем клипы снимать... А то уже год пытаюсь добиться от приставов суммы долга по алиментам... И ничего... — пишет Виктория Мартынюк.

Однако среди комментариев к видеоролику встречаются и такие:

— Хорошая песня. Всё правильно, долги надо уплачивать, — пишет Ильгизар Ибатуллин.

Заметим, российские приставы далеко не первый раз что-то выдумывают для привлечения внимания россиян к уплате долгов. Лайф рассказывал, как в Ярославской области судебные исполнители продавали куличи с напоминаниями о долгах.