Посреди майских праздников в Москве может потеплеть до +20 °С

До конца апреля столица будет находиться в холодном антициклоне и температурный режим будет отставать от нормы почти на четыре градуса.

Тепло в Москву может вернуться уже на днях, посреди майских праздников — к третьему числу. По крайней мере, синоптики прогнозируют до +20 °С, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на центр "Фобос".

По данным погодного центра, российская столица до конца апреля будет находиться в холодном антициклоне и температурный режим будет отставать от нормы почти на четыре градуса. Начало мая в Москве ожидается сухим и солнечным, но во второй половине недели прогнозируются дожди, при этом ночи станут теплее.

Как сообщалось ранее, москвичей ожидает прохладная погода в первые майские праздники.