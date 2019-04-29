В Норвегии заявили, что выловили российскую "белуху-разведчицу"

Там предположили, что оборудование на животном закрепили военные для сбора данных.

Норвежские рыбаки 25 апреля выловили возле острова Ингё белуху, на которой был специальный обвес для крепления камеры GoPro с надписью "оборудование Санкт-Петербурга". Об этом сообщает телеканал NRK.

По словам рыбаков, ремень был очень туго затянут на ките, поэтому снять его удалось только на следующий день. При этом белуха не боялась людей и позволяла себя гладить. В Норвегии тут же предположили, что оборудование принадлежит российским военным.

— Мы знаем, что в России держат приручённых китов, которые иногда следуют за нашими лодками. Похоже, что некоторые из них вырвались на волю, — заявил морской биолог профессор Ойдин Рикардсен из Университета Тромсё.

Год назад в Киеве заявляли, что боевые дельфины в Крыму "не сдались России" после перехода полуострова в состав РФ и умерли.