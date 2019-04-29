Врачи взяли с онкобольного 50 тысяч рублей за бесплатный протез

В итоге мужчина скончался без него. Ситуацией занялись правоохранительные органы.

Медики больницы № 14 Екатеринбурга взяли 50 тысяч рублей за бесплатный протез с онкобольного. Но, получив деньги, якобы ничего не установили. Об этом сообщает портал Е1.ru. Дело уже расследует Следственное управление Следственного комитета РФ по Свердловской области.

По словам родственников мужчины, они заплатили врачам 50 тысяч рублей за пищеводный протез. Однако больной улучшения так и не почувствовал.

Тогда близкие мужчины снова обратились к врачам за помощью. После некоторых манипуляций те предложили установить новый протез. В это же время семье позвонили из страховой и сообщили, что возместили медикам затраты за протезирование. Однако вскоре выяснилось, что никакого протеза вовсе не было установлено.

Чтобы разобраться в ситуации, следователи уже назначили судебную медицинскую экспертизу. Также они изучат все документы.

Ранее Лайф сообщал, какими уловками пользуются медики, чтобы выманить деньги с пациентов.