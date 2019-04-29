Путин заявил, что россияне и украинцы выиграют, если будет общее гражданство

Глава государства отметил, что к этому можно постепенно прийти, если россияне будут получать паспорта на Украине, а украинцы — в России.

Президент России Владимир Путин заявил, что и россияне и украинцы только выиграют, если у них будет общее гражданство. Такое заявление глава государства сделал, комментируя Лайфу слова избранного президента Украины Владимира Зеленского о готовности Киева выдавать украинские паспорта всем россиянам.

— Я много раз говорил, что украинцы и русские — братские народы и даже более того. Я вообще считаю, что это один народ... и если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские, и украинцы, — сказал Путин.

Он добавил, что если на Украине будут выдавать гражданство россиянам, а в России — украинцам, "то постепенно придём к общему искомому результату, то есть у нас будет общее гражданство".

Отметим, что Путин не раз говорил о том, что судьбы России и Украины неразделимы. Он отмечал, что интересы двух народов полностью совпадают. Обе страны сами виноваты в том, что их разделили, а потом стравили, и сами найдут выход из этой ситуации.