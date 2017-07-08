Путин: Интересы российского и украинского народов полностью совпадают

Российский лидер отметил, что разнятся позиции только с нынешним украинским руководством.

Президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам саммита G20, отметил, что интересы российского и украинского народов полностью совпадают. Разнятся они лишь с нынешним руководством Украины и представителями некоторых политических кругов.

— Если объективно подойти, то и Украина и РФ заинтересованы в сотрудничестве. Много осталось из советских времен: единая кооперация, транспорт, энергетика. Но, к сожалению, нынешние коллеги считают, что этим возможно пренебречь, — отметил Путин.

Владимир Путин также коснулся темы русофобии.

— У них только один товар остался — русофобия. И ещё они торгуют политикой разделения, растаскивания двух народов. Но, думаю, что когда-нибудь это закончится, мы заинтересованы, чтобы как можно скорее, — подчеркнул российский лидер.