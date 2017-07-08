Путин, Меркель и Макрон подтвердили важность перемирия в Донбассе

Лидеры России, Германии и Франции провели встречу на полях саммита G20 в Гамбурге.

Президент РФ Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон подтвердили важность соблюдения режима прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на немецкий кабмин.

Ранее Лайф писал о том, что лидеры РФ, Франции и ФРГ встретились в отеле "Атлантик" в Гамбурге. Упоминалось, что Путин и Макрон продолжат диалог, начатый во время их первой встречи в Версале в конце мая.

Следите за всем происходящим во время второго дня саммита G20 вместе с трансляцией Лайфа.