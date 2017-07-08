Путин, Меркель и Макрон подтвердили важность перемирия в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон подтвердили важность соблюдения режима прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на немецкий кабмин.
Ранее Лайф писал о том, что лидеры РФ, Франции и ФРГ встретились в отеле "Атлантик" в Гамбурге. Упоминалось, что Путин и Макрон продолжат диалог, начатый во время их первой встречи в Версале в конце мая.
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