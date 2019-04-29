Ранее Минздрав сообщал о снижении потребления алкоголя в России за последние восемь лет.

Главный нарколог столицы Евгений Брюн заявил, что число больных алкоголизмом в Москве снизилось вдвое за десятилетие.

— Снижается количество алкогольных психозов, отравлений, смертности. Если десять лет назад у нас на учёте состояло порядка 100 тысяч больных алкоголизмом, то теперь эта цифра — 44 тысячи, — передаёт ТАСС слова врача.

Брюн также напомнил, что, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, не существует безопасного уровня потребления алкоголя.

Ранее Минздрав сообщал, что потребление алкоголя в России снизилось до 9,3 литра на душу населения по сравнению с восемнадцатью литрами в 2011 году.