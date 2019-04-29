Две панды из Китая спецрейсом прилетели в Москву

Их сопровождали ветеринар и смотритель. В обязанности второго входило обнимание панд во время полёта, чтобы они не испытывали стресс.

Две гигантские панды Жуи и Диндин из Китая спецрейсом прилетели в Москву. Об этом сообщает "Российская газета".

Животных сдали Московскому зоопарку в аренду на 15 лет. Одна панда обойдётся российской стороне в один миллион долларов в год.

В дорогу животных снабдили булочками, ростками бамбука и детскими питательными смесями. Их сопровождали ветеринар и смотритель. В обязанности второго входило обнимать панд, чтобы они не испытывали стресса во время полёта. Отмечается, что самец Жуи общительный, а вот самка Диндин более замкнута.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин подтверждал, что направит в Россию двух больших панд в качестве дипломатического подарка.