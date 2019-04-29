В Москве алабаи спасли хозяйку от маньяка

Одна из собак загнала нападавшего на дерево. Другая — бегала по территории, карауля мужчину.

В Чертанове женщина выгуливала двух алабаев, когда на неё напал маньяк. Он начал душить её поводком и потащил к пруду. Но гуляющие рядом алабаи прибежали на крик хозяйки, сообщает Mash.

Одна из собак загнала 22-летнего мужчину на дерево. Другая всё это время бегала вокруг, чтобы он не сбежал. Женщина пришла в себя и вызвала полицию.

Нападавший взят под стражу на два месяца. Ему грозит серьёзный срок — пострадавшая оказалась адвокатом.

Раннее Лайф публиковал видео задержания московского убийцы, который расправился с пенсионеркой. Ещё одного серийного убийцу московский суд около месяца назад приговорил к пожизненному заключению.