Террористы ИГИЛ впервые за пять лет показали своего главаря

В последний раз Абу Бакра аль-Багдади публично выступал на публике в июле 2014 года

Террористическая организация ИГИЛ* опубликовала видеозапись своего главаря Абу Бакра аль-Багдади после пятилетнего перерыва.

URGENT: #ISIS Caliph Abu Bakr Al-Baghdadi in a new video appearance after his first video in 2014. pic.twitter.com/fbdQ0veVwE — Edward (@DonKlericuzio) 29 апреля 2019 г.

В последний раз аль-Багдади публично выступал на публике в июле 2014 года.

На свежем видео он обращается к трём людям с закрытыми лицами. Говорит тихо и спокойно.

Из статьи Agence France-Presse следует, что ИГИЛ собирается "отомстить" за своих убитых членов и что борьба против Запада будет долгой. Там также сообщается, что самый разыскиваемый человек в мире прячется в сирийской пустыне.

Отметим, что месяц назад Лайф сообщал о возможной смене внешнего вида аль-Багдади. Судя по описаниям, человек с видео действительно может оказаться лидером террористической организации.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.