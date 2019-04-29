Террористы ИГИЛ впервые за пять лет показали своего главаря

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Террористы ИГИЛ впервые за пять лет показали своего главаря

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В последний раз Абу Бакра аль-Багдади публично выступал на публике в июле 2014 года

Террористическая организация ИГИЛ* опубликовала видеозапись своего главаря Абу Бакра аль-Багдади после пятилетнего перерыва.

В последний раз аль-Багдади публично выступал на публике в июле 2014 года.

На свежем видео он обращается к трём людям с закрытыми лицами. Говорит тихо и спокойно.

Из статьи Agence France-Presse следует, что ИГИЛ собирается "отомстить" за своих убитых членов и что борьба против Запада будет долгой. Там также сообщается, что самый разыскиваемый человек в мире прячется в сирийской пустыне.

Отметим, что месяц назад Лайф сообщал о возможной смене внешнего вида аль-Багдади. Судя по описаниям, человек с видео действительно может оказаться лидером террористической организации.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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