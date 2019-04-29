Новый кабриолет Aurus показали на репетиции Парада Победы без камуфляжа. Видео появилось в распоряжении Лайфа.
На ролике видно, как парадный автомобиль с чёрными номерами Минобороны РФ едет по брусчатке Красной площади у Московского Кремля.
Ранее появились данные о том, что к Параду Победы готовят кабриолет Aurus проекта "Кортеж". Этого не исключил и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
На Красной площади машины заметил корреспондент Лайфа ещё в первой половине апреля, однако тогда они были частично накрыты камуфляжной тканью, скрывающей детали кузова автомобилей.
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