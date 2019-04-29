Парадный автомобиль с чёрными номерами прокатился по брусчатке Красной площади у Московского Кремля.

Новый кабриолет Aurus показали на репетиции Парада Победы без камуфляжа. Видео появилось в распоряжении Лайфа.

На ролике видно, как парадный автомобиль с чёрными номерами Минобороны РФ едет по брусчатке Красной площади у Московского Кремля.

Ранее появились данные о том, что к Параду Победы готовят кабриолет Aurus проекта "Кортеж". Этого не исключил и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

На Красной площади машины заметил корреспондент Лайфа ещё в первой половине апреля, однако тогда они были частично накрыты камуфляжной тканью, скрывающей детали кузова автомобилей.