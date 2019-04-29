Вооружённые силы России испытали автомобиль Lada 4×4

Уже в этом году машина будет участвовать в Параде Победы на Красной площади 9 Мая.

Вооружённые силы России испытали лёгкий многоцелевой автомобиль с пулемётным вооружением "Лада 4×4", передаёт ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

— ВДВ впервые применили пикап "Лада 4×4" с 12,7-миллиметровым крупнокалиберным пулемётом 6П50 "Корд" в ходе учений "Восток-2018", и этот опыт оказался положительным, — рассказал источник.

Сейчас ВДВ применяют машину при тактических учениях, добавил собеседник агентства. Однако в перспективе рассматриваются более тяжёлые варианты вооружения.

— Не исключаю установку на пикап противотанкового ракетного комплекса "Корнет" или 30-миллиметрового станкового гранатомёта АГС-30, — сообщил источник.

Это является логичным решением, которое усилит огневую мощь и мобильность ВДВ, считает собеседник.

Кроме того, уже в этом году машина будет принимать участие в параде на Красной площади 9 Мая.

Ранее "АвтоВАЗ" сообщал о намерении модернизировать автомобиль для повышения его комфортности.