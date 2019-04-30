Япония провожает императора Акихито

Последний день апреля, 30-е число, станет также последним днём правления действующего императора Японии, который добровольно уходит на покой и оставляет трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито. Весь день в японской столице будут проходить религиозные и гражданские церемонии.

Завершающий день своего правления 85-летний Акихито начнёт с посещения храма на территории дворцового комплекса в Токио, посвящённого предыдущим 124 императорам страны. Облачённый в ритуальный костюм, он доложит о своём отречении от престола верховной богине Солнца Аматэрасу. На этой церемонии не будет гостей, она считается семейным делом императора.

Во второй половине дня в самом престижном — Сосновом — зале императорского дворца пройдёт уже официальная церемония, где будет присутствовать порядка 300 человек: члены семьи, министры, руководители палат парламента, судьи Верховного суда и другие.

Помимо прочего на церемонии от лица японского народа выступит премьер-министр страны Синдзо Абэ, а после этого с последней речью к японцам обратится сам император. Он будет считаться правителем ровно до последней секунды сегодняшнего дня, 30 апреля, после чего это место займёт его 59-летний сын Нарухито. Вместе с этим произойдёт и смена эпох японского летоисчисления, которое здесь в ходу вместе с общепринятой международной системой.

Как ранее рассказывал Лайф, на смену эре Хэйсэй "Установления мира" императора Акихито придёт эпоха "Прекрасной гармонии" нового правителя Нарухито.