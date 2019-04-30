В Тульской области мужчина зарезал кассира прямо в магазине

Как сообщается, незадолго до убийства жертва написала заявление в полицию на подозреваемого.

В Тульской области мужчина зарезал кассира супермаркета на ул. Пушкина в городе Узловая. Потерпевшая скончалась в больнице от полученных травм, сообщается на сайте СУ СКР по Тульской области.

По данным правоохранителей, вооружённый ножом мужчина напал на женщину-кассира в продуктовом магазине днём 29 апреля 2019 года. Сейчас на месте происшествия работают следователи.

Полиция уже задержала 34-летнего мужчину по подозрению в совершении преступления. Сотрудники магазина подтвердили, что именно он убил женщину.

По данным ИА "Тульские новости", мужчина был знаком со своей жертвой. Они были соседями, и между ними происходили конфликты. Он неоднократно угрожал женщине и её детям. Незадолго до убийства она написала заявление в полицию на подозреваемого.

Ранее на востоке Москвы неизвестные напали на сотрудника супермаркета "Магнит" с ножом.