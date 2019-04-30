Отец русской девушки Джонни Деппа рассказал о её "побеге" от избранника

Ранее СМИ сообщали, что россиянка не выдержала свалившейся на неё славы и якобы сбежала от актёра в Россию.

Отец танцовщицы из России Полины Глен, которой приписывают роман с актёром Джонни Деппом, призвал общественность спокойнее реагировать на громкие заявления всяких "негодяев". Об этом сообщает "Комсомольская правда".

— Всякие негодяи распускают слухи, не слушайте их, — сказал Геннадий Глен.

Правда, где именно сейчас находится его дочь, он уточнять не стал.

Ранее Лайф сообщал, что русская избранница Джонни Деппа сбежала от него в Санкт-Петербург, когда стало известно об их романе. По информации журналистов, у 25-летней танцовщицы и 55-летнего актёра "всё серьёзно", она даже переехала в его особняк и готовится к свадьбе.