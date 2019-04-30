Роспотребнадзор посоветовал, как выбрать мясо на шашлык

Специалисты советуют обратить внимание не только на сам продукт, но и на место, где вы собираетесь его купить.

Роспотребнадзор дал несколько простых советов, как выбрать мясо для шашлыка, чтобы избежать проблем с пищеварением.

— Хороший шашлык начинается с качественного мяса. Роспотребнадзор не рекомендует покупать мясо (и другие продукты) в местах неустановленной торговли, неизвестного происхождения, без сопроводительных документов, — говорится в сообщении на сайте организации.

Безусловно, нельзя обходить стороной внешний вид продукта и его запах. От покупки лучше отказаться, если от мяса хотя бы чуть-чуть веет затхлостью, гнилью, химией и так далее. На ощупь продукт не должен казаться влажным и хлипким, из него не должна сочиться кровь.

Если говорить о замаринованном шашлыке, то здесь стоит уделить внимание маркировке и сроку годности продукта. На маркировке должен быть указан сорт мяса, а также стоит учесть, что маринад не может храниться более одной недели.