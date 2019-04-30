UTair опровергла информацию о риске прекращения работы

По словам главы "Utair — Пассажирские авиалинии" Павла Пермякова, перевозчик будет совершать все полёты по расписанию.

Авиакомпания UTair опровергла информацию о риске прекращения деятельности из-за долгов, о чём ранее сообщила в аудиторском заключении компания Ernst and Young.

— Компания получает стабильную прибыль от операционной деятельности. Приостановление обслуживания части долга в декабре 2018 года отразилось на финансовых результатах прошлого года, но на текущую бесперебойность полётов не влияет, — рассказал RT глава компании "Utair — Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков.

Он добавил, что аудитор в соответствии со стандартами деятельности был "обязан сделать такую оговорку, так как процесс реструктуризации финансового долга не был завершён на 31 декабря 2018 года".