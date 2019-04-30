ЦИК Украины официально объявила Зеленского победителем президентских выборов

Центральная избирательная комиссия Украины подвела итоги второго тура президентских выборов.
В итоге Владимир Зеленский набрал 73,22%, тогда как действующий украинский лидер Пётр Порошенко не набрал и четверти голосов избирателей — 24,45% голосов.
— По итогам повторного голосования 21 апреля 2019 года… избранным президентом является кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский, — заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук.
Ранее Зеленский заявлял, что ЦИК намеренно затягивает объявление итогов выборов, чтобы он не сумел распустить Верховную раду Украины. При этом комиссия огласила итоги в последний возможный по закону день.
Добавим, что второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля.
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