Гендиректор Xiaomi проспорил почти $150 млн

Лэй Цзюнь не смог обогнать по прибыли компанию — производителя кондиционеров, которую возглавляет Дун Минчжу.

Основатель и генеральный директор компании Xiaomi проспорил главе Gree Electric Дун Минчжу миллиард юаней (148,4 миллиона долларов). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Лэй Цзюнь и Дун Минчжу заключили сделку в эфире одного из телеканалов, где основатель бренда, производящего смартфоны, самоуверенно заявил, что его компания сможет обогнать по прибыли производителя кондиционеров.

Из отчётов за прошлый год видно, что выручка Xiaomi меньше Gree Electric на 20 миллиардов юаней. Впрочем, сообщает Bloomberg, оппоненты не обговаривали конкретные показатели выручки, так что Лэй Цзюнь вполне может обойти соглашение и не выплатить проигрыш.

Ранее Лайф уже писал о споре, который пошёл не по сценарию генерального директора Xiaomi, поднявшего ставку с одного юаня до миллиарда.