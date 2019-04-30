В МВД рассказали, сколько жителей Донбасса хотят получить российское гражданство

Большинство жителей ДНР и ЛНР (86%) хотят получить российское гражданство. Об этом сообщил представитель ГУ МВД РФ по вопросам миграции Кирилл Адзинов, ссылаясь на данные социологического опроса.
— Проводился социологический опрос в республиках. 86% населения изъявили желание получить российское гражданство, — заявил Адзинов.
Как уже сообщал Лайф, накануне в Новошахтинске Ростовской области начал работу первый центр по выдаче российских паспортов жителям Луганской Народной Республики. Меж тем сегодня в селе Покровском открылся пункт приёма документов и жителей ДНР.
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