В МВД рассказали, сколько жителей Донбасса хотят получить российское гражданство

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В МВД рассказали, сколько жителей Донбасса хотят получить российское гражданство

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Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин

Большинство жителей ДНР и ЛНР (86%) хотят получить российское гражданство. Об этом сообщил представитель ГУ МВД РФ по вопросам миграции Кирилл Адзинов, ссылаясь на данные социологического опроса.

Проводился социологический опрос в республиках. 86% населения изъявили желание получить российское гражданство, — заявил Адзинов.

Как уже сообщал Лайф, накануне в Новошахтинске Ростовской области начал работу первый центр по выдаче российских паспортов жителям Луганской Народной Республики. Меж тем сегодня в селе Покровском открылся пункт приёма документов и жителей ДНР.

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