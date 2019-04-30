Венесуэльские власти сообщили о попытке госпереворота

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Венесуэльские власти сообщили о попытке госпереворота

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Фото: © Flickr/Anyul Rivas

Группа военных разместилась на транспортной развязке в Каракасе близ авиабазы Ла-Карлота.

Власти Венесуэлы подавляют восстание небольшой группы связанных с оппозицией военнослужащих, устроенное с целью государственного переворота. Об этом сообщил министр связи и информации страны Хорхе Родригес.

По словам министра, "небольшая группа военных предателей" разместилась на транспортной развязке Альтамира, расположенной в Каракасе близ авиабазы Ла-Карлота.

Незадолго до заявления Родригеса лидер оппозиции Хуан Гуайдо сообщил о готовности военных Венесуэлы помочь отстранить от власти президента страны Николаса Мадуро.

Гуайдо подчеркнул, что военные "будут развёртывать силы" для прекращения "узурпации".

Напомним, в январе 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы и призвал жителей страны устроить масштабную акцию протеста против политического режима Николаса Мадуро.

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