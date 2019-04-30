Венесуэльские власти сообщили о попытке госпереворота

Власти Венесуэлы подавляют восстание небольшой группы связанных с оппозицией военнослужащих, устроенное с целью государственного переворота. Об этом сообщил министр связи и информации страны Хорхе Родригес.
По словам министра, "небольшая группа военных предателей" разместилась на транспортной развязке Альтамира, расположенной в Каракасе близ авиабазы Ла-Карлота.
Незадолго до заявления Родригеса лидер оппозиции Хуан Гуайдо сообщил о готовности военных Венесуэлы помочь отстранить от власти президента страны Николаса Мадуро.
En el marco de nuestra constitución. Y por el cese definitivo de la usurpación. https://t.co/3RD2bnQhxt— Juan Guaidó (@jguaido) 30 апреля 2019 г.
Гуайдо подчеркнул, что военные "будут развёртывать силы" для прекращения "узурпации".
Напомним, в январе 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы и призвал жителей страны устроить масштабную акцию протеста против политического режима Николаса Мадуро.
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