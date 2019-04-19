Гуайдо призвал всех венесуэльцев устроить масштабную акцию протеста 1 мая

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо 19 апреля во время митинга призвал всех жителей страны выйти на улицы 1 мая и принять участие в самой масштабной в истории страны акции протеста.

— Первого мая мы проведём решающий этап операции "Свобода" и устроим самый большой митинг в истории, — написал политик в своём твиттере.

По словам Гуайдо, организацией мероприятия займутся более 3100 комитетов, организованных по всей стране.

Как писал Лайф, ранее Хуан Гуайдо пообещал, что операция "Свобода" должна привести к свержению действующего президента Николаса Мадуро.

Напомним, в конце января 2019 года по латиноамериканской стране прошла волна антиправительственных протестов, на фоне которых спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Его кандидатуру поддержали США и ряд стран.

В свою очередь Мадуро заявил, что Гуайдо является американским агентом.