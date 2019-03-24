Мадуро: Дьявольская марионетка США хочет меня убить

По словам президента Венесуэлы, правительство раскрыло преступный план оппозиции.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил лидера оппозиции Хуана Гуайдо в подготовке плана его убийства.

— Американский империализм хочет меня убить. Мы только что разоблачили план, которым дьявольская марионетка руководила лично, чтобы убить меня, — заявил руководитель страны в телеэфире. Его слова приводит РИА "Новости".

Марионеткой президент назвал Гуайдо. При этом он подчеркнул, что у него есть доказательства причастности оппозиционера к преступному заговору.

Ранее оппонент Мадуро, провозгласивший себя временным главой государства, заявил о подготовке к операции по захвату власти в стране. После этого его помощника арестовали и доставили в суд по обвинению в террористической деятельности.