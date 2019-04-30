Эксперт рассказал, как обезопасить квартиру от краж на майские праздники

Обезопасить свою квартиру от краж во время майских праздников можно, поставив её на охрану. Такое мнение в эфире радиостанции "Говорит Москва" выразил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
— На мой взгляд, единственная технология, которая гарантирует безопасность, — поставить квартиру на охрану. Тогда проблемы можно свести к минимуму, — заявил Муртазин.
В подобном случае он не рекомендовал выкладывать информацию в соцсетях о планируемом отъезде, так как именно оттуда можно с лёгкостью достать всю необходимую информацию.
Кроме того, эксперт посоветовал воспользоваться технологией "Умный дом", а также заявил, что не надо обеспечивать соседям доступ в квартиру.
Ранее Росгвардия порекомендовала россиянам наладить отношения с соседями в преддверии майских праздников, чтобы они в случае неприятностей подняли тревогу.
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