Эксперт рассказал, как обезопасить квартиру от краж на майские праздники

Не стоит публиковать информацию о своём отъезде в соцсетях, так как там легко можно узнать всё о жизни человека.

Обезопасить свою квартиру от краж во время майских праздников можно, поставив её на охрану. Такое мнение в эфире радиостанции "Говорит Москва" выразил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

— На мой взгляд, единственная технология, которая гарантирует безопасность, — поставить квартиру на охрану. Тогда проблемы можно свести к минимуму, — заявил Муртазин.

В подобном случае он не рекомендовал выкладывать информацию в соцсетях о планируемом отъезде, так как именно оттуда можно с лёгкостью достать всю необходимую информацию.

Кроме того, эксперт посоветовал воспользоваться технологией "Умный дом", а также заявил, что не надо обеспечивать соседям доступ в квартиру.

Ранее Росгвардия порекомендовала россиянам наладить отношения с соседями в преддверии майских праздников, чтобы они в случае неприятностей подняли тревогу.