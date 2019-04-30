Медведев призвал судить о новом президенте Украины по делам

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Медведев призвал судить о новом президенте Украины по делам

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Дмитрий Медведев. Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал судить об избранном президенте Украины Владимире Зеленском по его делам.

Дело не в том, кто победил, — это выбор украинского народа. А дело в том, как дальше работать или, наоборот, не работать, — заявил Медведев.

Он также отметил, что все предложения по цене на газ, озвученные им во время встречи с Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, остаются актуальны и для новых властей страны.

Напомним, ранее ЦИК Украины подвела итоги второго тура президентских выборов. Согласно окончательным данным, Владимир Зеленский набрал 73,22%, тогда как Пётр Порошенко не набрал и четверти голосов избирателей — 24,45% голосов.

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