Назван самый полезный школьный предмет

По словам эксперта, абитуриенты должны правильно оценивать востребованность выбранной ими профессии.

Самым полезным для будущего школьным предметом является математика. Об этом НСН рассказала профессор кафедры экономики труда и управления человеческими ресурсами Екатерина Самраилова.

Профессор отметила, что абитуриенты должны понимать востребованность выбранной ими профессии через шесть лет, то есть после окончания обучения в вузе.

Самраилова заявила о необходимости делать более детальные прогнозы для учащихся выпускных классов, подчеркнув, что появившиеся новые профессии требуют более глубинного знания математики.

— И Дмитрий Медведев ранее требовал, чтобы в эту область приходило около 20 тысяч хорошо подготовленных специалистов, — сказала профессор.

Самраилова уточнила, что профильную математику на ЕГЭ "сдают намного меньше одиннадцатиклассников" и в этом заключается проблема — у выпускников видны колоссальные пробелы в знаниях.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, как школьный кружок по математике повысил его самооценку.