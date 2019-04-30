Зеленский поблагодарил украинцев, процитировав Джорджа Вашингтона

Избранный президент Украины Владимир Зеленский после официального объявления ЦИК о его победе на выборах поблагодарил украинцев, процитировав Джорджа Вашингтона. Видео выступления Зеленского появилось в телеграм-канале его команды.

— Я всем благодарен, спасибо за поддержку. В этой дате есть символизм — 230 лет назад состоялась инаугурация первого президента США Джорджа Вашингтона. И я не сравниваю себя с этим великим политическим деятелем — пока рано, но я его процитирую, — сказал он.

Зеленский привёл следующую цитату американского политика: "Трудись, чтобы в твоей душе не умерли те крошечные искры небесного огня, что зовутся совестью". Сам он также пообещал трудиться и не подводить украинский народ.

Также избранный президент анонсировал конкурс на должность его спичрайтера. Соискателю нужно знать минимум три языка и иметь опыт работы в журналистике или другой публичной сфере.