Глава "Мираторга" раскритиковал россиян за истерику из-за хамона и пармезана

По его мнению, общественность "закатила истерику" из ничего, вместо того чтобы думать о развитии страны.

Глава компании "Мираторг" Виктор Линник в интервью журналу Forbes заявил, что поддерживает возможный запрет на ввоз в страну хамона и пармезана, дабы защитить продовольственную безопасность РФ.

— Общественности нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, чем мы и занимаемся постоянно. Из ничего истерику закатили, балаболы, — заявил Линник.

Он также отметил, что инициировать данное решение должны были ветеринары, а сам вердикт может положительно сказаться на безопасности производства, никак не влияя на уровень прибыли.

Ранее Национальная мясная ассоциация предложила запретить частным лицам ввозить в Россию мясную и молочную продукцию для личного пользования.