Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant

Маркетологи считают, что разрабатывавшийся в рамках проекта "Кортеж" автомобиль станет наиболее востребованной моделью на внутреннем рынке.

Министерство промышленности и торговли опубликовало первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки размещены на странице ведомства в "Фейсбуке".

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что над созданием автомобиля работали лучшие российские дизайнеры и инженеры. Он подчеркнул, что будущим пассажирам кроссовера будет обеспечен максимально возможный уровень комфорта и безопасности при любых эксплуатационных условиях.

По оценкам российских маркетологов, Aurus Komendant станет наиболее востребованной моделью на внутреннем рынке. Автомобиль был назван в честь Комендантской башни Московского Кремля.

Как сообщал Лайф, на репетиции Парада Победы в Москве без камуфляжа показали другой автомобиль линейки Aurus — кабриолет.