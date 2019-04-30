Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant

Министерство промышленности и торговли опубликовало первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки размещены на странице ведомства в "Фейсбуке".
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что над созданием автомобиля работали лучшие российские дизайнеры и инженеры. Он подчеркнул, что будущим пассажирам кроссовера будет обеспечен максимально возможный уровень комфорта и безопасности при любых эксплуатационных условиях.
По оценкам российских маркетологов, Aurus Komendant станет наиболее востребованной моделью на внутреннем рынке. Автомобиль был назван в честь Комендантской башни Московского Кремля.
Как сообщал Лайф, на репетиции Парада Победы в Москве без камуфляжа показали другой автомобиль линейки Aurus — кабриолет.
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