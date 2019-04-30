Путин назначил нового посла РФ в Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении сенатора Дмитрия Мезенцева послом России в Республике Беларусь. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Другим указом глава государства освободил Михаила Бабича от занимаемой должности.
Ранее о том, что Бабич может быть отправлен в отставку в ближайшее время, сообщала газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники. По данным СМИ, отставка Бабича обсуждалась с прошлой недели.
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