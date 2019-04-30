Цукерберг представил новый дизайн Facebook

Основатель платформы Facebook Марк Цукерберг представил редизайн сайта и приложения платформы. Объявление было сделано в ходе конференции F8.

Lots of new product announcements at @facebook F8 developer conference with keynote by Mark Zuckerberg. pic.twitter.com/XeJ8XqmFxG — Ettore Rossetti (@EttoreRossetti) April 30, 2019

Как отметили в ходе мероприятия, руководство решилось на радикальную "смену имиджа" соцсети впервые за 15 лет её существования.

При этом изменения затронут не только внешний вид, но и функционал.

— Последние 15 лет мы работали над Facebook и Instagram, стараясь воссоздать цифровой аналог городской площади, где вы можете взаимодействовать с большим количеством людей. Сейчас мы стараемся создать цифровой аналог гостиной, — написал Цукерберг на своей странице в Facebook.

В ходе конференции он также отметил, что работает над шифрованием мессенджеров Messenger и WhatsApp.

Как писал Лайф, ранее выяснилось, что соцсеть Facebook хранила в читаемом, а не зашифрованном виде пароли миллионов пользователей Instagram. Это не первый случай, когда компания обнаружила, что пароли хранятся в открытом виде. Ранее она сообщила, что пароли миллионов аккаунтов Facebook доступны сотрудникам.

Facebook в последнее время часто попадает в скандалы с утечкой конфиденциальной информации пользователей. Лайф разобрался в отношении компании к личным данным клиентов.