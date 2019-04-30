Нефть начала дорожать из-за протестов в Венесуэле

Аналитики связывают рост стоимости сырья с беспокойством инвесторов о возможных перебоях в поставках ввиду вероятности военного переворота.

Из-за нестабильной ситуации в Венесуэле, где сторонники лидера оппозиции Хуана Гуайдо проводят акции протеста в Каракасе, мировые цены на нефть начали расти. Об этом сообщает агентство экономической информации "Прайм".

Отмечается, что во вторник, 30 апреля, на 21:56 мск стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,56% — до 71,94 доллара за баррель. В свою очередь цены на июльские фьючерсы на нефть WTI росли на 0,55% — до 63,85 доллара за баррель.

Как сообщает агентство, ситуация на мировом рынке напрямую связана с недавними событиями в Венесуэле. Напомним, лидер оппозиции Хуан Гуайдо сообщил о готовности военных Венесуэлы помочь отстранить от власти действующего президента страны Николаса Мадуро.

Власти Венесуэлы сообщили о восстании небольшой группы военнослужащих, связанных с оппозицией, которые планировали осуществить государственный переворот.

По данным экспертов, инвесторы на нефтяном рынке были обеспокоены сложной ситуацией в Венесуэле, а также возможными последствиями — сокращение или перебои экспорта нефти из страны, — к которым могут привести действия оппозиции.

Напомним, в январе 2019 года Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы и теперь призвал жителей страны устроить масштабную акцию протеста против политического режима Николаса Мадуро.