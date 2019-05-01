В Каракасе из-за протестов закрыты радиостанции и заблокирован Интернет

Кроме этого, в столице Венесуэлы временно закрыты три из четырёх линий метрополитена.

Власти Венесуэлы отключили интернет и заблокировали местную радиостанцию на фоне митинга оппозиции. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Отмечается, что данные меры приняты в связи с акцией протеста группы военных, которые разместились на транспортной развязке в Каракасе возле авиабазы Ла-Карлота.

В связи с этим правительство страны заблокировало доступ к социальным сетям и интернет-сервисам. Также сообщается как минимум об одной закрытой оппозиционной радиостанции и о блокировке доступа к местным филиалам Би-би-си и Си-эн-эн.

Кроме того, в столице Венесуэлы приостановлена работа трёх из четырёх станций метрополитена. Как передаёт издание со ссылкой на сотрудников подземки, это было сделано в целях безопасности.

Напомним, власти Венесуэлы сообщили о попытке государственного переворота в стране небольшой группой военнослужащих, связанных с оппозицией.

Ранее в январе 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы и призвал всех жителей страны принять участие в масштабной акции протеста против политического режима Николаса Мадуро.