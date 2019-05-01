Минздрав РФ предложил запретить ВИЧ-отрицание

Данная инициатива была предложена на рассмотрение Правительства России в связи с тем, что в стране существует серьёзная проблема отрицания заболевания.

Минздрав РФ предложил запретить распространять недостоверную информацию о ВИЧ-инфекции. Об этом сообщается на портале федеральных проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что соответствующая законодательная инициатива была внесена на рассмотрение Правительства РФ. Если проект будет принят, то в закон "О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека", будут внесены изменения.

— Запрещается распространение недостоверной информации о влиянии ВИЧ-инфекции на здоровье человека, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и (или) лечения ВИЧ-инфекции, — уточняется в акте.

В документе подчёркивается, что поводом для принятия подобного запрета послужила проблема отрицания ВИЧ-инфекции, которая на сегодняшний день приобрела катастрофические масштабы и стала носить "общественно-опасный характер".

Ранее Лайф псиал, что министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что в России удалось взять под контроль распространение вируса иммунодефицита и поэтому процент заболеваемости в России остался на уровне прошлых лет.